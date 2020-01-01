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Kirin 659 против Kirin 655

Kirin 659
Kirin 659
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 659 (с графикой Mali-T830 MP2 ) и Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 11% выше частота процессора (2360 против 2120 МГц
  • Показывает на 3% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Kirin 659 +24%
76609
Kirin 655
61573
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 659 +12%
194
Kirin 655
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 659 +6%
894
Kirin 655
842

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 659 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 41 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Декабрь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс

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Всего проголосовало: 4

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Комментарии

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