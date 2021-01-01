Kirin 710 против A11 Bionic VS Kirin 710 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51 MP4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества HiSilicon Kirin 710 Имеет на 2 ядра больше

Более новый - выпущен на 10 месяцев позже Преимущества Apple A11 Bionic Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 9 – 349K vs 203K

Показывает на 44% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Kirin 710 203952 A11 Bionic +71% 349588 CPU 70160 93221 GPU 32918 111388 Memory 40008 59189 UX 59919 82458 Total score 203952 349588 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Kirin 710 330 A11 Bionic +180% 924 Multi-Core Score Kirin 710 1291 A11 Bionic +81% 2343 Image compression 83.95 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s Face detection 11.7 images/s 21.9 images/s Speech recognition 24 words/s 45.2 words/s Machine learning 17.1 images/s 39.6 images/s Camera shooting 9.81 images/s 24.2 images/s HTML 5 1.74 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s SQLite 454.55 Krows/s 756.85 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 51 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 29 FPS

[Low] - Fortnite 25 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 56 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 52 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Huawei Honor 10 Lite

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Kirin 710 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73

4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 1.42 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A Кэш L1 256 КБ 64 КБ Кэш L2 512 КБ 8 МБ Кэш L3 1 МБ - Техпроцесс 12 нм 10 нм Количество транзисторов 5.5 млрд. 4.3 млрд. TDP 5 Вт 8 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G51 MP4 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 650 МГц - Вычислительных блоков 4 3 Шейдерных блоков 64 - FLOPS 225 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.0 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR4 LPDDR4 Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек Объем До 6 ГБ До 3 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Нет Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 2x 12МП Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 4 5 Bluetooth 4.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Июль 2018 года Сентябрь 2017 года Класс Средний класс Флагман Номер модели Hi6260 APL1W72 Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 710 -