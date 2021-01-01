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Kirin 710 против A11 Bionic

Kirin 710
VS
A11 Bionic
Kirin 710
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51 MP4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 9 – 349K vs 203K
  • Показывает на 44% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 710
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 710
203952
A11 Bionic +71%
349588
CPU 70160 93221
GPU 32918 111388
Memory 40008 59189
UX 59919 82458
Total score 203952 349588
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 710
330
A11 Bionic +180%
924
Multi-Core Score
Kirin 710
1291
A11 Bionic +81%
2343
Image compression 83.95 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s
Face detection 11.7 images/s 21.9 images/s
Speech recognition 24 words/s 45.2 words/s
Machine learning 17.1 images/s 39.6 images/s
Camera shooting 9.81 images/s 24.2 images/s
HTML 5 1.74 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s
SQLite 454.55 Krows/s 756.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 29 FPS
[Low]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Huawei Honor 10 Lite
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4.3 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 MP4 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 225 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели Hi6260 APL1W72
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 710 -

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