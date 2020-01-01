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Kirin 710 против Apple A9

Kirin 710
Kirin 710
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 159K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 710
329
Apple A9 +65%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 710 +19%
1202
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 710
159540
Apple A9 +7%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2200 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 512 КБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
Ядер 4 6
Количество ALU - 192
FLOPS 225 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 710 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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