Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710 (с графикой Mali-G51) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.