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Kirin 710A против A10 Fusion

Kirin 710A
Kirin 710A
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 248K vs 156K
  • На 17% выше частота процессора (2340 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 710A
316
A10 Fusion +142%
764
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 710A
1146
A10 Fusion +23%
1410
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 710A
156816
A10 Fusion +58%
248243

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710A и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Ядер 4 6
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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