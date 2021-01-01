Kirin 710A против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
50
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 351K vs 198K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|67245
|93221
|GPU
|33322
|111388
|Memory
|41249
|59189
|UX
|55364
|82458
|Total score
|198158
|351250
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
319
A11 Bionic +192%
930
Multi-Core Score
1154
A11 Bionic +104%
2359
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|48 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|54 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Huawei Honor 9C
1560 x 720
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 710A и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G51
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|3
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|83.2 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 24МП
|2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
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