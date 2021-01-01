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Kirin 710A против A11 Bionic

Kirin 710A
VS
A11 Bionic
Kirin 710A
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 351K vs 198K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 710A
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 710A
198158
A11 Bionic +77%
351250
CPU 67245 93221
GPU 33322 111388
Memory 41249 59189
UX 55364 82458
Total score 198158 351250
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 710A
319
A11 Bionic +192%
930
Multi-Core Score
Kirin 710A
1154
A11 Bionic +104%
2359
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 48 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Huawei Honor 9C
1560 x 720		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710A и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 1000 МГц -
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 83.2 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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