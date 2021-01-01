Kirin 710A vs A11 Bionic – что лучше?

Kirin 710A против A11 Bionic VS Kirin 710A A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества HiSilicon Kirin 710A Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A11 Bionic Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 351K vs 198K

Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)

На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Kirin 710A 198158 A11 Bionic +77% 351250 CPU 67245 93221 GPU 33322 111388 Memory 41249 59189 UX 55364 82458 Total score 198158 351250 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Kirin 710A 319 A11 Bionic +192% 930 Multi-Core Score Kirin 710A 1154 A11 Bionic +104% 2359 Image compression - 128.4 Mpixels/s Face detection - 21.9 images/s Speech recognition - 45.2 words/s Machine learning - 39.6 images/s Camera shooting - 24.2 images/s HTML 5 - 3.16 Mnodes/s SQLite - 756.85 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 48 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 30 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 54 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS

[Ultra] - Смартфон Huawei Honor 9C

1560 x 720 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Kirin 710A и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73

4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 2.39 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 2000 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A Кэш L1 256 КБ 64 КБ Кэш L2 512 КБ 8 МБ Техпроцесс 14 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP 5 Вт 8 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G51 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 1000 МГц - Вычислительных блоков 4 3 Шейдерных блоков 64 - FLOPS 83.2 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.0 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR4 LPDDR4 Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 3 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Нет Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 2x 12МП Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 4 5 Bluetooth 4.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года Класс Средний класс Флагман