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Kirin 710A против Kirin 659

Kirin 710A
VS
Kirin 659
Kirin 710A
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710A (с графикой Mali-G51) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 710A
vs
Kirin 659

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 710A
159037
Kirin 659
н/д
CPU 70798 42694
GPU 27123 10714
Memory 39134 35791
UX 34913 20904
Total score 159037 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 710A +62%
314
Kirin 659
194
Multi-Core Score
Kirin 710A +32%
1149
Kirin 659
868
Image compression - 68.9 Mpixels/s
Face detection - 9.19 images/s
Speech recognition - 14.4 words/s
Machine learning - 10 images/s
Camera shooting - 4.67 images/s
HTML 5 - 1.33 Mnodes/s
SQLite - 335.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 48 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Huawei Honor 9C
1560 x 720		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710A и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 83.2 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс

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Комментарии

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