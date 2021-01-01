Kirin 710A против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710A (с графикой Mali-G51) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
23
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|70798
|42694
|GPU
|27123
|10714
|Memory
|39134
|35791
|UX
|34913
|20904
|Total score
|159037
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Kirin 710A +62%
314
194
Multi-Core Score
Kirin 710A +32%
1149
868
|Image compression
|-
|68.9 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.19 images/s
|Speech recognition
|-
|14.4 words/s
|Machine learning
|-
|10 images/s
|Camera shooting
|-
|4.67 images/s
|HTML 5
|-
|1.33 Mnodes/s
|SQLite
|-
|335.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|48 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|54 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Huawei Honor 9C
1560 x 720
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 710A и Kirin 659
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G51
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1000 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|83.2 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 24МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
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