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Kirin 710F против A11 Bionic

Kirin 710F
VS
A11 Bionic
Kirin 710F
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 351K vs 210K
  • Показывает на 44% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 710F
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 710F
210496
A11 Bionic +67%
351250
CPU 71135 93221
GPU 33514 111388
Memory 42276 59189
UX 60257 82458
Total score 210496 351250
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 710F
328
A11 Bionic +184%
930
Multi-Core Score
Kirin 710F
1358
A11 Bionic +74%
2359
Image compression 83.85 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s
Face detection 11.6 images/s 21.9 images/s
Speech recognition 24.15 words/s 45.2 words/s
Machine learning 17 images/s 39.6 images/s
Camera shooting 9.81 images/s 24.2 images/s
HTML 5 1.74 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s
SQLite 454.55 Krows/s 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710F и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4.3 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 1000 МГц -
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 225 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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