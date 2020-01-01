Kirin 710F против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710F (с графикой Mali-G51) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
31
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 710F +68%
325
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 710F +53%
1364
894
AnTuTu Benchmark 8
170235
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G51
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1000 МГц
|900 МГц
|Ядер
|4
|2
|FLOPS
|225 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 24МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2019 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
Опрос
13 (72.2%)
5 (27.8%)
Всего проголосовало: 18
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