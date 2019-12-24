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Kirin 710F против Kirin 710

Kirin 710F
Kirin 710F
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710F (с графикой Mali-G51) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 159K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 710F
325
Kirin 710 +1%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 710F +13%
1364
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 710F +7%
170235
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710F и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Ядер 4 4
FLOPS 225 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2019 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 710

Опрос

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547 (79.3%)
143 (20.7%)
Всего проголосовало: 690

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Владислав 24 декабря 2019 12:05
По факту тоже самое, т. К ну видео что нужно было что-то делать и идей не было)
+130 Ответить
Ярик 01 июня 2020 11:44
Разницу можно смело списать на погрешность. Никто не почувствует разницы, даже зная о этих цифрах.
+11 Ответить
Макс- понимает в гаджетах 10 июня 2020 15:45
Советую брать смартфон Honor 9C, поскольку там и есть Kirin 710F. Почему? Мне кажется это бюджетный смартфон и процессор мощный, лично я не взял бы смартфон с Kirin 710! Также советую выбирать смартфоны с процессором Snapdragon 675 и выше, тоже отличный вариант! И ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ!!! Остальные процессоры не смотрите, (Если хотите, то смотрите) потому что это более мощные! Удачи
+26 Ответить
Артём 21 июля 2020 09:25
Это один и тот же проц. Только разные фирмы выпускают 710 тсмс а 710ф исмс
0 Ответить
Андрей 16 июля 2020 09:34
Я советую брать Huawei P40 Lite E на этом процессоре.
+11 Ответить
Mister 24 июля 2020 22:38
Нормальные процессоры. Хоть и устарели, но работают вполне приемлемо. Игры тянут. Берите, за те деньги, которые просят за этот ряд, вряд-ли найдёте лучше. Если только на Китайском рынке.
+2 Ответить
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