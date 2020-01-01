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Kirin 710F против Kirin 710A

Kirin 710F
Kirin 710F
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710F (с графикой Mali-G51) и Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 165K vs 156K
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 710F +2%
323
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 710F +16%
1327
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 710F +6%
165456
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 710F и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G51 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
Ядер 4 4
FLOPS 225 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс

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Комментарии

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