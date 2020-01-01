Kirin 810 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 250K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- На 6% выше частота процессора (2340 против 2200 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
610
A10 Fusion +28%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 810 +43%
2022
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 810 +29%
322421
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|6.9 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|820 МГц
|900 МГц
|Ядер
|6
|6
|FLOPS
|551 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
Опрос
24 (80%)
6 (20%)
Всего проголосовало: 30
Сравнения с конкурентами
- HiSilicon Kirin 810 против Qualcomm Snapdragon 855
- HiSilicon Kirin 810 против Qualcomm Snapdragon 730
- HiSilicon Kirin 810 против Qualcomm Snapdragon 675
- HiSilicon Kirin 810 против Qualcomm Snapdragon 730G
- HiSilicon Kirin 810 против Kirin 970
- Apple A10 Fusion против Qualcomm Snapdragon 845
- Apple A10 Fusion против A12 Bionic
- Apple A10 Fusion против Qualcomm Snapdragon 660