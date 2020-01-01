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Kirin 810 против A10 Fusion

Kirin 810
Kirin 810
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 250K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 6% выше частота процессора (2340 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 810
610
A10 Fusion +28%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 810 +43%
2022
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 810 +29%
322421
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 810 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 PowerVR GT7600
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Ядер 6 6
FLOPS 551 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман

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24 (80%)
6 (20%)
Всего проголосовало: 30

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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