Kirin 810 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
73
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 322K
- На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
610
A12 Bionic +86%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
A12 Bionic +46%
2954
AnTuTu Benchmark 8
322421
A12 Bionic +26%
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|256 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|6.9 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Rogue
|-
|Частота GPU
|820 МГц
|-
|Ядер
|6
|4
|FLOPS
|551 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
Опрос
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