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Kirin 810 против A12 Bionic

Kirin 810
Kirin 810
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 322K
  • На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 810
610
A12 Bionic +86%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 810
2022
A12 Bionic +46%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 810
322421
A12 Bionic +26%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 810 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Rogue -
Частота GPU 820 МГц -
Ядер 6 4
FLOPS 551 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман

Опрос

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8 (23.5%)
26 (76.5%)
Всего проголосовало: 34

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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