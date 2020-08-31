Kirin 810 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 810 (с графикой Mali-G52 MP6) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 159K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|6.9 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Mali-G51
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|820 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|6
|4
|FLOPS
|551 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
64 (86.5%)
10 (13.5%)
Всего проголосовало: 74
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