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Kirin 810 против Kirin 710A

Kirin 810
Kirin 810
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 810 (с графикой Mali-G52 MP6) и Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 156K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 810 +93%
610
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 810 +75%
2004
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 810 +103%
317731
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 810 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali-G51
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
Ядер 6 4
FLOPS 551 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс

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Комментарии

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