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Kirin 820 против A10 Fusion

Kirin 820
Kirin 820
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 250K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 820
650
A10 Fusion +20%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 820 +81%
2552
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 820 +51%
378589
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 820 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2360 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G-57 MP6 PowerVR GT7600
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU - 900 МГц
Ядер 6 6
FLOPS 652 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман

Опрос

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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