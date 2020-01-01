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Kirin 820 против A11 Bionic

Kirin 820
Kirin 820
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 316K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 820
650
A11 Bionic +44%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 820 +9%
2552
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 820 +19%
378589
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 820 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G-57 MP6 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Ядер 6 3
FLOPS 652 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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