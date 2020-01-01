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Kirin 820 против A13 Bionic

Kirin 820
Kirin 820
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 378K
  • На 13% выше частота процессора (2660 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 820
650
A13 Bionic +107%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 820
2552
A13 Bionic +40%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 820
378589
A13 Bionic +26%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 820 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G-57 MP6 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Ядер 6 4
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2688 x 1242
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман

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2 (22.2%)
7 (77.8%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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