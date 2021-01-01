Kirin 820 vs A15 Bionic – что лучше?

Kirin 820 против A15 Bionic VS Kirin 820 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества HiSilicon Kirin 820 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Выше частота графического ускорителя (на 78%)

Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 439K

На 36% выше частота процессора (3200 против 2360 МГц)

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Kirin 820 439591 A15 Bionic +85% 812406 CPU 135652 216265 GPU 129505 339795 Memory 77124 112472 UX 94518 133063 Total score 439591 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Kirin 820 643 A15 Bionic +172% 1750 Multi-Core Score Kirin 820 2499 A15 Bionic +89% 4728

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 41 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 48 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 33 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS

[Ultra] - Смартфон Huawei Honor X10

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Kirin 820 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76

3x 2.22 ГГц – Cortex-A76

4x 1.84 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2360 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 5 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G57 MP6 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 6 5 Шейдерных блоков 96 - FLOPS 579 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек - Объем До 12 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем Balong 5000 - Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1600 Мбит/с - Скорость загрузки До 200 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Март 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели - APL1W05