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Kirin 820 против A15 Bionic

Kirin 820
VS
A15 Bionic
Kirin 820
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 820
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 78%)
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 439K
  • На 36% выше частота процессора (3200 против 2360 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 820
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 820
439591
A15 Bionic +85%
812406
CPU 135652 216265
GPU 129505 339795
Memory 77124 112472
UX 94518 133063
Total score 439591 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 820
643
A15 Bionic +172%
1750
Multi-Core Score
Kirin 820
2499
A15 Bionic +89%
4728

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 41 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 33 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Huawei Honor X10
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 820 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP6 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 6 5
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 579 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - APL1W05

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Комментарии

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