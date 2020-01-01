Kirin 9000 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 313K
- Имеет на 2 ядра больше
- На 31% выше частота процессора (3130 против 2390 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
902
A11 Bionic +2%
917
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000 +40%
3220
2297
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000 +69%
529116
313075
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3130 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP24
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Ядер
|24
|3
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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