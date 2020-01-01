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Kirin 9000 против Kirin 810

Kirin 9000
Kirin 9000
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000 (с графикой Mali-G78 MP24) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 319K
  • На 42% выше частота процессора (3130 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000 +48%
902
Kirin 810
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000 +62%
3220
Kirin 810
1986
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000 +66%
529116
Kirin 810
319107

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3130 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP24 Mali-G52 MP6
Архитектура Valhall 2 Rogue
Частота GPU - 820 МГц
Ядер 24 6
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Да
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея - 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G - LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс

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Комментарии

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