Kirin 9000 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000 (с графикой Mali-G78 MP24) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
38
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
53
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 319K
- На 42% выше частота процессора (3130 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000 +48%
902
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000 +62%
3220
1986
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000 +66%
529116
319107
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3130 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP24
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Valhall 2
|Rogue
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Ядер
|24
|6
|FLOPS
|-
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|-
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
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