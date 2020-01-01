Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000 (с графикой Mali-G78 MP24) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.