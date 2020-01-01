Kirin 9000 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000 (с графикой Mali-G78 MP24) и Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
45
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
58
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 372K
- На 33% выше частота процессора (3130 против 2360 МГц
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000 +43%
902
632
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000 +32%
3220
2447
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000 +42%
529116
372977
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3130 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP24
|Mali-G57 MP6
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Ядер
|24
|6
|FLOPS
|-
|579 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|-
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|-
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
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