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Kirin 9000 против Kirin 820

Kirin 9000
Kirin 9000
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000 (с графикой Mali-G78 MP24) и Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 372K
  • На 33% выше частота процессора (3130 против 2360 МГц
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000 +43%
902
Kirin 820
632
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000 +32%
3220
Kirin 820
2447
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000 +42%
529116
Kirin 820
372977

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3130 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP24 Mali-G57 MP6
Архитектура Valhall 2 Valhall
Ядер 24 6
FLOPS - 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея - 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 Balong 5000
Поддержка 4G - LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс

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