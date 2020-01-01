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Kirin 9000E против A12 Bionic

Kirin 9000E
Kirin 9000E
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 405K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 26% выше частота процессора (3130 против 2490 МГц
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000E
997
A12 Bionic +14%
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000E +24%
3643
A12 Bionic
2945
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E +61%
651115
A12 Bionic
405188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 3130 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 6.9 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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Комментарии

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