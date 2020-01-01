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Kirin 9000E против A12X Bionic

Kirin 9000E
Kirin 9000E
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000E (с графикой Mali-G78 MP22) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 42% выше пропускная способность памяти (44 против 31 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (3130 против 2500 МГц
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000E
997
A12X Bionic +14%
1134
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000E
3643
A12X Bionic +27%
4622
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E +3%
651115
A12X Bionic
635048

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 3130 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 10 млрд.
TDP 6 Вт 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 22 7
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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Комментарии

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