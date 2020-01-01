Kirin 9000E против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000E (с графикой Mali-G78 MP22) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
88
92
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
91
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 42% выше пропускная способность памяти (44 против 31 Гбит/с)
- На 25% выше частота процессора (3130 против 2500 МГц
Преимущества Apple A12X Bionic
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
997
A12X Bionic +14%
1134
Geekbench 5 (многоядерный)
3643
A12X Bionic +27%
4622
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E +3%
651115
635048
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3130 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|10 млрд.
|TDP
|6 Вт
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Вычислительных блоков
|22
|7
|Шейдерных блоков
|352
|-
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
|-
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