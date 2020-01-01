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Kirin 9000E против A13 Bionic

Kirin 9000E
Kirin 9000E
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 479K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 18% выше частота процессора (3130 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000E
997
A13 Bionic +36%
1355
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000E +3%
3643
A13 Bionic
3522
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E +36%
651115
A13 Bionic
479611

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 3130 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 8.5 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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Комментарии

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