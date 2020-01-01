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Kirin 9000E против A14 Bionic

Kirin 9000E
Kirin 9000E
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 607K
  • На 5% выше частота процессора (3130 против 2990 МГц
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000E
997
A14 Bionic +61%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000E
3643
A14 Bionic +7%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E +7%
651115
A14 Bionic
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 3130 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 11.8 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W01
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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Комментарии

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