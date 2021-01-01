Kirin 9000E против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
83
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
86
97
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|216265
|GPU
|-
|339795
|Memory
|-
|112472
|UX
|-
|133063
|Total score
|-
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1069
A15 Bionic +64%
1750
Multi-Core Score
3836
A15 Bionic +23%
4728
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3130 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|760 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|5
|Шейдерных блоков
|352
|-
|FLOPS
|2137 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|-
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
|-
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