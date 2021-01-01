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Kirin 9000E против A15 Bionic

Kirin 9000E
VS
A15 Bionic
Kirin 9000E
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 9000E
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 9000E
н/д
A15 Bionic
812406
CPU - 216265
GPU - 339795
Memory - 112472
UX - 133063
Total score - 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 9000E
1069
A15 Bionic +64%
1750
Multi-Core Score
Kirin 9000E
3836
A15 Bionic +23%
4728

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3130 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 15 млрд.
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 760 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 22 5
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS 2137 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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Комментарии

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