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Kirin 9000E против Kirin 820

Kirin 9000E
Kirin 9000E
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000E (с графикой Mali-G78 MP22) и Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 377K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • На 33% выше частота процессора (3130 против 2360 МГц
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000E +53%
997
Kirin 820
652
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000E +47%
3643
Kirin 820
2472
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E +73%
651115
Kirin 820
377365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3130 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali-G57 MP6
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 22 6
Шейдерных блоков 352 96
FLOPS - 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 Balong 5000
Поддержка 4G - LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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