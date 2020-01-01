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Kirin 9000E против Kirin 9000

Kirin 9000E
Kirin 9000E
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000E (с графикой Mali-G78 MP22) и Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 651K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000E
997
Kirin 9000 +4%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000E
3643
Kirin 9000 +2%
3720
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000E
651115
Kirin 9000 +4%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000E и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3130 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 15.3 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Вычислительных блоков 22 24
Шейдерных блоков 352 384
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 Balong 5000
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E -

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