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Kirin 930 против Kirin 659

Kirin 930
Kirin 930
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 930 (с графикой Mali-T628 MP4) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 930
  • Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Kirin 930
58582
Kirin 659 +30%
76188
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 930
н/д
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 930
н/д
Kirin 659
891

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 930 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T628 MP4 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
FLOPS 77 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс

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