Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 935 (с графикой Mali-T628 MP4) и Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.