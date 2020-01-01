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Kirin 950 против A10 Fusion

Kirin 950
Kirin 950
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Имеет на 4 ядра больше
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 253K vs 173K
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950
345
A10 Fusion +125%
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950
1294
A10 Fusion +10%
1418
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 950
173287
A10 Fusion +46%
253245

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 950 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2400 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 PowerVR GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 64 196
FLOPS 122 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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