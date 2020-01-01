Kirin 950 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
39
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
56
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 173K
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
345
A11 Bionic +170%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
1294
A11 Bionic +81%
2338
AnTuTu Benchmark 8
173287
A11 Bionic +85%
319949
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 950 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|16 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4.3 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|Apple GPU
|Архитектура
|Midgard
|-
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|3
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|122 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.1
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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