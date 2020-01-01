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Kirin 950 против A11 Bionic

Kirin 950
Kirin 950
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 173K
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950
345
A11 Bionic +170%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950
1294
A11 Bionic +81%
2338
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 950
173287
A11 Bionic +85%
319949

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 950 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 16 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4.3 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Apple GPU
Архитектура Midgard -
Частота GPU 900 МГц -
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 122 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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