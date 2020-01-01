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Kirin 950 против Apple A9

Kirin 950
Kirin 950
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Имеет на 6 ядер больше
  • На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 30% выше частота процессора (2400 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950
345
Apple A9 +58%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950 +29%
1294
Apple A9
1000
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 950 +2%
173287
Apple A9
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 950 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2400 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 16 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 900 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 64 192
FLOPS 122 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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