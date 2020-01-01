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Kirin 950 против Kirin 659

Kirin 950
Kirin 950
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 950 (с графикой Mali-T880 MP4) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Kirin 950 +56%
119475
Kirin 659
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950 +75%
339
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950 +44%
1287
Kirin 659
894

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 950 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Ядер 4 2
FLOPS 122 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Январь 2017 года
Класс Флагман Средний класс

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5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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