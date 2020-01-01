Kirin 950 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 950 (с графикой Mali-T880 MP4) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|16 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Ядер
|4
|2
|FLOPS
|122 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6
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