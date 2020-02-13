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Kirin 950 против Kirin 710

Kirin 950
Kirin 950
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 950 (с графикой Mali-T880 MP4) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950 +3%
339
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950 +7%
1287
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 950
н/д
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 950 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 16 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Ядер 4 4
FLOPS 122 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 710

Опрос

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13 (52%)
12 (48%)
Всего проголосовало: 25

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Илья 13 февраля 2020 21:59
Разрешение экрана. Смешно...
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Root 14 февраля 2020 09:48
Что именно вас насмешило?
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Игорь 20 июня 2020 07:08
Странно. У меня в планшете стоит Кирин 950 и разрешение экрана 1600 х 2560
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