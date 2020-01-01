Kirin 950 против Kirin 710A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 950 (с графикой Mali-T880 MP4) и Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
39
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 160K
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950 +7%
345
323
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950 +11%
1294
1170
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 950 +8%
173287
160009
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 950 и Kirin 710A
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|16 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|Mali-G51
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|64
|FLOPS
|122 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
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