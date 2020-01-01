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Kirin 950 против Kirin 810

Kirin 950
Kirin 950
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 950 (с графикой Mali-T880 MP4) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 950
339
Kirin 810 +80%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 950
1287
Kirin 810 +57%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 950
н/д
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 950 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 16 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Mali-G52 MP6
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 900 МГц 820 МГц
Ядер 4 6
FLOPS 122 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс

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1 (14.3%)
6 (85.7%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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