Kirin 955 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- Имеет на 6 ядер больше
- На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
- На 35% выше частота процессора (2500 против 1850 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Apple A9
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 119K
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 955 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2500 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|16 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-T880 MP4
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|6
|Шейдерных блоков
|64
|192
|FLOPS
|122 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2016 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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