Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 955 (с графикой ARM Mali-T880 MP4) и Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.