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Kirin 955 против Kirin 710F

Kirin 955
Kirin 955
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 955 (с графикой ARM Mali-T880 MP4) и Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 119K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 955 +3%
342
Kirin 710F
331
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 955
1100
Kirin 710F +23%
1355
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 955
119162
Kirin 710F +43%
170080

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 955 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 16 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-T880 MP4 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 122 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2016 года Январь 2019 года
Класс Флагман Средний класс

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Комментарии

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