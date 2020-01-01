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Kirin 955 против Kirin 950

Kirin 955
Kirin 955
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 955 (с графикой ARM Mali-T880 MP4) и Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 119K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 955
342
Kirin 950 +1%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 955
1100
Kirin 950 +18%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 955
119162
Kirin 950 +45%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 955 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-T880 MP4 Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 122 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман

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