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Kirin 960 против A11 Bionic

Kirin 960
Kirin 960
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • На 93% выше пропускная способность памяти (28.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 218K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960
380
A11 Bionic +147%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960
1593
A11 Bionic +47%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
A11 Bionic +45%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 4 МБ 8 МБ
Техпроцесс 16 нм 10 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 1037 МГц -
Ядер 8 3
FLOPS 282 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 11.3 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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