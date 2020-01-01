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Kirin 960 против A12 Bionic

Kirin 960
Kirin 960
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 218K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 28.8 Гбит/с)
  • На 6% выше частота процессора (2490 против 2360 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960
380
A12 Bionic +199%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960
1593
A12 Bionic +85%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
A12 Bionic +85%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ 128 КБ
Кэш L2 4 МБ 8 МБ
Техпроцесс 16 нм 7 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 1037 МГц -
Ядер 8 4
FLOPS 282 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.3 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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