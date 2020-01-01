Kirin 960 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
73
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 218K
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 28.8 Гбит/с)
- На 6% выше частота процессора (2490 против 2360 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
A12 Bionic +199%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
1593
A12 Bionic +85%
2954
AnTuTu Benchmark 8
218909
A12 Bionic +85%
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2360 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|64 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|4 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|16 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|4 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP8
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|1037 МГц
|-
|Ядер
|8
|4
|FLOPS
|282 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.3
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 28.8 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2016 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3