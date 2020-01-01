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Kirin 960 против Kirin 659

Kirin 960
Kirin 960
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Показывает в 6.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (11.3 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960 +96%
380
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960 +78%
1593
Kirin 659
894
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
Kirin 659
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 4 МБ -
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1037 МГц 900 МГц
Ядер 8 2
FLOPS 282 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.3 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Январь 2017 года
Класс Флагман Средний класс

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5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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