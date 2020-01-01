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Kirin 960 против Kirin 710A

Kirin 960
Kirin 960
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 212K vs 156K
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960 +20%
378
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960 +38%
1579
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960 +36%
212969
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Кэш L2 4 МБ 512 КБ
Техпроцесс 16 нм 14 нм
Количество транзисторов 4 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1037 МГц 1000 МГц
Ядер 8 4
FLOPS 282 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.3 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс

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Комментарии

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