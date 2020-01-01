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Kirin 960 против Kirin 810

Kirin 960
Kirin 960
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 218K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960
380
Kirin 810 +61%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960
1593
Kirin 810 +27%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
Kirin 810 +47%
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Кэш L2 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 16 нм 7 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Mali-G52 MP6
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1037 МГц 820 МГц
Ядер 8 6
FLOPS 282 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.3 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс

Опрос

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3 (18.8%)
13 (81.3%)
Всего проголосовало: 16

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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