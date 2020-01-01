Kirin 960 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 218K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|4 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|16 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|4 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP8
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1037 МГц
|820 МГц
|Ядер
|8
|6
|FLOPS
|282 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.3
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 28.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2016 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
Опрос
3 (18.8%)
13 (81.3%)
Всего проголосовало: 16
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