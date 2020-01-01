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Kirin 960 против Kirin 820

Kirin 960
Kirin 960
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 218K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • На 10% выше пропускная способность памяти (31.78 против 28.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960
380
Kirin 820 +71%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960
1593
Kirin 820 +60%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
Kirin 820 +73%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 4 МБ -
Техпроцесс 16 нм 7 нм
Количество транзисторов 4 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 1037 МГц -
Ядер 8 6
FLOPS 282 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.3 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс

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2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6

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Комментарии

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