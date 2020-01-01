Kirin 960 против Kirin 950
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на позже
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- На 12% выше пропускная способность памяти (28.8 против 25.6 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|16 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|4 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP8
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1037 МГц
|900 МГц
|Ядер
|8
|4
|FLOPS
|282 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.3
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 28.8 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2016 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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