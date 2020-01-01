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Kirin 960 против Kirin 950

Kirin 960
Kirin 960
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • На 12% выше пропускная способность памяти (28.8 против 25.6 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960 +12%
380
Kirin 950
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960 +24%
1593
Kirin 950
1287
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
Kirin 950
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 4 МБ -
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1037 МГц 900 МГц
Ядер 8 4
FLOPS 282 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.3 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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