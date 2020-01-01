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Kirin 960 против Kirin 955

Kirin 960
Kirin 960
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 960 (с графикой Mali-G71 MP8) и Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 208K vs 119K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • На 12% выше пропускная способность памяти (28.8 против 25.6 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 6% выше частота процессора (2500 против 2360 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960 +13%
386
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960 +45%
1600
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960 +75%
208614
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 4 МБ -
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1037 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 8 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 282 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.3 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Апрель 2016 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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